استئناف مباريات الدوري الإسباني في الـ 8 من حزيران المقبل

مدريد-سانا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ستستأنف في الثامن من حزيران المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن سانشيز قوله في مؤتمر صحفي إن حكومته ستفسح المجال أمام دخول السياح الى بلاده مجدداً بدءاً من شهر تموز وذلك بعد الإغلاق العام الذي فرض في منتصف آذار الماضي.

وكان النشاط الكروي في إسبانيا توقف تماما في الـ12 من آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعادت أندية أول درجتين في الدوري للتدريبات الجماعية في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل ضوابط احترازية صارمة تجنبا لانتشار العدوى.