لحمايتنا من كورونا… نصائح يجب اتباعها خلال الزيارات المنزلية أيام العيد

دمشق-سانا

تشكل اللقاءات أيام الأعياد وما تحمله من تجمعات وزيارات بين العائلة والأصدقاء وتبادل التهاني والتحيات مخاطر كبيرة لجهة احتمال نقل العدوى لعدد من الأمراض ومنها فيروس كورونا حيث دعت جميع الجهات الصحية إلى التباعد المكاني والجسدي والالتزام بارتداء وسائل الحماية الشخصية كالكمامة والقفازات والاستمرار بالتعقيم كخطوات أساسية للوقاية منه.

وأشار رئيس الرابطة السورية لطب الأسرة الدكتور وسام الماوردي في تصريح لـ سانا إلى أنه خلال أيام عيد الفطر التي ستبدأ غداً ستكون معظم اللقاءات ضمن المنازل نظراً لإغلاق المطاعم والحدائق وصالات الالعاب وغيرها من أماكن التسلية والترفيه ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا داعياً الأشخاص ومن مختلف الأعمار إلى الالتزام بارتداء وسائل الوقاية الفردية والتباعد بين أماكن الجلوس وتجنب العناق وتبادل السلام بالطرق التقليدية والاكتفاء بإشارات اليد.

ونصح الدكتور الماوردي بوضع قطعة قماش مبللة بمادة الكلور (مداس) عند باب البيت لمسح أحذية الزوار قبل الدخول إضافة إلى تعقيم مقابض الأبواب باستمرار وتغسيل اليدين والتعقيم بالكحول مؤكداً أهمية هذه الإجراءات رغم بساطتها لضمان الأمان الصحي للفرد والمجتمع.

ورأى الدكتور الماوردي أن وضع انتشار فيروس كورونا في سورية وفق عدد الحالات المسجلة لا يعتبر أنه وصل إلى درجة الوباء بالمعنى الحقيقي لكونه لم يشهد الذروة كما حدث في عدد من دول العالم بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بالوقت المناسب منذ بدء انتشاره بدول الجوار لكن الحذر مطلوب بشدة ولا سيما مع ظهور دراسات تنفي انحسار الفيروس خلال فترة الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

الدكتور الماوردي لفت إلى أن إعادة افتتاح الأسواق وعودة الكثير من القطاعات إلى العمل لا يعني أبداً التراخي بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية الفردية وضرورة البقاء في البيت خاصة الأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة حيث الدور الأساسي الآن منوط بالفرد لتحمل المسؤولية في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه لافتاً إلى أن العديد من الدول وبعد أن قامت بتخفيف الإجراءات الاحترازية عادت وشددتها ووصلت إلى فرض حظر التجوال الشامل جراء تسجيل إصابات بالفيروس بشكل متسارع خلال فترة بسيطة.

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