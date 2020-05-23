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مجهول يحتجز رهائن في مكتب أحد البنوك وسط موسكو

2020-05-23

موسكو-سانا

أقدم شخص مجهول على احتجاز رهائن اليوم في مكتب أحد البنوك وسط العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثل أجهزة الطوارئ الروسية قوله إن “عناصر الأجهزة الأمنية يجرون مفاوضات مع مجهول أقدم على احتجاز رهائن في فروع إحدى البنوك”.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن عمر المهاجم يبلغ حوالي 27 سنة وهدد بتفجير البنك لكنه لم يحدد مطالبه بعد.

وأشارت مصادر إلى أنه يوجد في المبنى شخصان (المهاجم والرهينة) حيث تمكن باقي موظفي البنك من الهروب من مخرج ثان بينما أشارت تقارير أخرى إلى وجود 6 رهائن حيث يتم التحقق من عددهم من قبل فرق الحرس الوطني.

يشار إلى أن فرقة من القوات الخاصة الروسية وصلت إلى مكان الحادثة وضربت طوقا أمنيا في محيط البنك.

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