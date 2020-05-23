الأرصاد الجوية تحذر من نشاط كبير للرياح وهبات تتجاوز الـ 90 كيلومتراً بالساعة

دمشق-سانا

حذرت مديرية الأرصاد الجوية من اشتداد سرعة الرياح الغربية غداً حيث ستتجاوز سرعة الهبات 90 كيلومترا في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً.

وأكد الراصد الجوي شادي جاويش في تصريح لسانا أن الرياح ستتسبب بتدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة في المناطق الشرقية والبادية مشيراً إلى أن المنخفض الجوي بدأ تأثيره مساء أمس الجمعة وسيستمر حتى ليل غد الأحد ليستقر الجو بعدها تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع ابتداء من يوم الاثنين القادم.

وأوضح جاويش أن درجات الحرارة انخفضت اليوم عن المعدل 8 درجات وستنخفض دون المعدل من 4 إلى 6 درجات يوم غد أي بمعدل 14 درجة خلال 48 ساعة مشيراً إلى أن الأمطار التي هطلت ستكون اليوم غزيرة على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وستمتد خلال الليل ونهار الأحد لباقي المناطق وتكون بالمجمل خفيفة ومتفرقة.

وبحسب جاويش بلغت الهطولات المطرية في المنطقة الساحلية حتى صباح اليوم 1 ملم في طرطوس و3 ملم في منطقة القدموس و8 ملم في منطقة كسب.