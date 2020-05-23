سيدرا عمران ثالثاً في البطولة العربية للكيك بوكسينغ “لقتال الشدو” على الانترنت

حمص-سانا

تمكنت لاعبة منتخب حمص بالكيك بوكسينغ سيدرا عمران من إحراز المركز الثالث في البطولة العربية لقتال الشدو لفئة الشابات التي أقيمت مؤخرا على الانترنت بمشاركة 330 لاعبا ولاعبة من 12 دولة.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية بينت عمران 15 عاما أن هذه المشاركة هي الأولى لها عربيا والتي كانت تتمنى أن تتم في غير هذه الظروف الاستثنائية التي جعلت الرياضيين يلتزمون بتدريباتهم ومشاركاتهم في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لافتة إلى أنها على استعداد دائم لمثل هذه المشاركات من خلال مواظبتها على التدريب في المنزل بإشراف مدربها جاسم شبيب.

واستعرضت عمران مشاركاتها والتي بدأتها العام الماضي حيث نالت المركز الأول في اولمبياد الناشئين وفي بطولة الجمهورية وأحرزت لقب أفضل لاعبة في قتال “الشدو” إلى جانب إحرازها مراكز متقدمة في بطولات المحافظة.

المدرب جاسم شبيب بين أن لاعبته تحضرت خلال الفترة الماضية وفق خطة محددة تضمنت سلسلة من التدريبات المنزلية التي تعتمد على تطوير المهارات الفردية لتتمكن من إحراز المركز الثالث في مشاركتها الخارجية الأولى لتؤكد قدرتها على المنافسة بجدارة في البطولات القادمة.