أمطار متوقعة فوق عدد من المناطق مع انخفاض كبير وملموس بدرجات الحرارة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة منخفض جوي بارد نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية وتترافق بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام إلى بارد في المرتفعات الجبلية.

والرياح جنوبية غربية نشطة على فترات مع هبات شديدة أحيانا تتجاوز 70 كيلو مترا بالساعة في المناطق الوسطى والجنوبية والبادية مثيرة للغبار والأتربة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة انخفاضها وتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وتهطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحبات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …