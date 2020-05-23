مجلة تشيكية: النوط الموسيقية المكتشفة في أوغاريت تحمل معاني تاريخية مهمة

براغ-سانا

سلطت مجلة (موزيكوس) التشيكية المختصة بالموسيقا الضوء على الإرث الموسيقي التاريخي الأصيل في سورية مؤكدة أن النوط الموسيقية التي اكتشفت في أوغاريت منذ خمسينيات القرن الماضي “تحمل معاني تاريخية مهمة في المجال الفني”.

وأوضحت المجلة أن أهمية هذه النوط تكمن في كونها تدحض أقوال بعض المؤرخين والمختصين بالموسيقا حول عدم وجود انسجام موسيقي في القرون القديمة.

وأشارت إلى أن هذه النوط الموسيقية تمثل أقدم تسجيلات موسيقية في العالم ويعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أي إلى ما قبل 3500 عام تقريبا لافتة إلى أن الألواح الطينية المكتوبة عليها هذه النوط وأسفلها التعليمات الخاصة بتفسيرها تتطابق تماما مع عدد الرموز الموسيقية ما يشكل دليلا بنسبة تصل إلى 100 بالمئة عن وجود توزيع مقصود وهادف للموسيقا فيها.

وكان موقع أوبرا بلوس التشيكي المتخصص بالموسيقا أكد العام الماضي أن النوطة الموسيقية الأولى في العالم التي اكتشفت في رأس شمرا بسورية تشكل عملاً فنياً فريداً من نوعه.