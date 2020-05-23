شركة هيرتز لتأجير السيارات تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وكندا

واشنطن-سانا

أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية (هيرتز) إفلاسها في الولايات المتحدة وكندا نتيجة تأثرها بانتشار فيروس كورونا.

ونقلت فرانس برس عن المجموعة قولها في بيان إنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي مبينة أن القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا وأنها ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية في أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

وأضافت إن تأثير فيروس كورونا على الطلب على السفر كان “مباغتا وكبيرا وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية” لافتة إلى أن “الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل”.

وكانت المجموعة أعلنت في الـ 21 من نيسان الماضي إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية أي نحو 3ر26 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم بهدف توفير الأموال في مواجهة عدم اليقين الناجم عن إجراءات تطويق الوباء.