رشا شربتجي تعود إلى الدراما السورية بعمل للبيئة الشامية

دمشق-سانا

تستعد المخرجة رشا شربتجي لخوض ثاني أعمالها في نمط دراما البيئة الشامية عبر مسلسل جديد يحمل عنوان “حارة القبة” ليكون حاضرا ضمن الموسم الدرامي المقبل بعد أن قدمت سنة 2010 مسلسل أسعد الوراق.

وتعود المخرجة شربتجي عبر هذا العمل إلى الدراما السورية بعد غياب ثلاثة أعوام منذ إنجازها مسلسل “شوق” سنة 2017 موضحة في تصريح صحفي أن مسلسل “حارة القبة” كتبه أسامة كوكش وسيشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية منهم عباس النوري وسلافة معمار وفادي صبيح وخالد القيش وآخرون ومشيرة إلى أن هذا العمل سيجمعها بالنجم النوري للمرة الأولى.

كما سيشهد هذا العمل استئناف شركة عاج للمنتج هاني العشي نشاطها بعد غيابها الطويل حيث سبق للشركة وأن تعاونت مع شربتجي في عملين هما “أسعد الوراق” و”زمن العار”.