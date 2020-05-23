مالطا تنقذ 140 مهاجراً وتبقيهم على متن سفينة سياحية خارج مياهها

فاليتا-سانا

أنقذ خفر السواحل في مالطا اليوم 140 مهاجرا كانوا على متن سفينة تتعرض للغرق لكنها رفضت نزولهم على أراضيها وأبقتهم عوضا عن ذلك على متن سفينة سياحية مؤجرة خارج مياهها الإقليمية.

وذكرت رويترز أن زورق دورية تابعا لمالطا قام بإنقاذ المهاجرين بعد أن دخلت سفينتهم منطقة البحث والإنقاذ المالطية وتم نقل المهاجرين إلى السفينة السياحية لتنضم إلى سفينتين أخريين استأجرتهما فاليتا قبل أسبوعين لنفس الغرض وتقلان 160 مهاجرا آخرين.

وأصرت الحكومة المالطية على أنها لن تسمح لأي مهاجر بالنزول على أراضيها قائلة إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تف بوعودها بقبول مهاجرين آخرين.