عبد اللهيان: المقاومة هي السبيل لتحرير القدس

طهران-سانا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن المقاومة هي السبيل لتحرير القدس قريباً.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على موقع تويتر بمناسبة يوم القدس العالمي إن المقاومة والوعد بالنصر الإلهي سيحرران القدس والمسجد الأقصى قريباً.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان بجميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطينى ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني عام 1979.