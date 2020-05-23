لقاح صيني ضد فيروس كورونا يثبت نجاعته بعد أول الاختبارات على البشر

بكين-سانا

كشف باحثون في شركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية أن لقاحاً جرب على البشر لأول مرة أثبت أنه آمن وأدى إلى استجابة مناعية سريعة لدى متلقيه.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن نتائج الباحثين المنشورة في مجلة “لانسيت” الطبية بينت أن 801 من البالغين تلقوا اللقاح وظهرت لديهم أجسام مضادة محيدة كما أن الخلايا في أجسادهم أظهرت استجابة ضد الفيروس غير أنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من أن اللقاح بإمكانه الحماية ضد العدوى.

وقال البروفيسور وي تشن إن قدرة اللقاح على تحفيز استجابة مناعية لا يعني بالضرورة أنه سيحمي البشر من مرض “كوفيد 19”.