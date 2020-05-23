فيسبوك يسمح بافتتاح متاجر للبيع والشراء عبر منصته مجاناً

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي عن إطلاقها خدمة “متاجر فيسبوك” المخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على البيع والشراء عبر منصتها دون مقابل وذلك وسط انتشار جائحة كورونا التي أثرت على العديد من الأعمال حول العالم.

وقال المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ في رسالة له: “إذا لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك فعلياً فلا يزال بإمكانك تلقي الطلبات عبر الإنترنت وشحنها إلى الأشخاص” مضيفاً: “نشهد الكثير من الشركات الصغيرة التي لم يكن لديها أنشطة تجارية عبر الإنترنت تتصل بالإنترنت للمرة الأولى”.

ويتم تشغيل “متاجر فيسبوك” بالتعاون مع جهات خارجية متخصصة في التجارة الإلكترونية مثل “شوبيفاي وبيغ كوميرس واو او” وذلك من أجل تحويل فيسبوك إلى وجهة تسوق من الدرجة الأولى بحسب موقع “ذا فيرج”.

وستسمح متاجر فيسبوك للشركات بإعداد قوائم منتجاتها في الصفحة الخاصة بها على فيسبوك أو الملف الشخصي على موقع “إنستغرام” أو في خاصية “ستوريز” أو من خلال الإعلانات كما تتيح الخدمة للشركات بيع المنتجات لعملائها من خلال الدردشة عبر تطبيقات “واتس آب ومسنجر وإنستغرام دايركت” وسيكون بإمكانها وضع علامات على المنتجات أثناء البث المباشر لفيسبوك وإنستغرام حتى يتمكن العملاء من النقر على العلامات ونقلهم إلى صفحة طلب المنتج.