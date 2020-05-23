القوات العراقية تقبض على ستة إرهابيين من (داعش) في الفلوجة

بيروت-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ستة إرهابيين من “داعش” في الفلوجة وصادرت عتادا وأسلحة كانت بحوزتهم.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة الأنبار قولها في بيان أنها “ألقت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة وضبطت مستودعاً للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات إرهابيي داعش يحتوي براميل كبيرة الحجم وعبوة غاز مملوءة بنترات الأمونيوم” مشيراً إلى أنه “تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة”.

وكانت القوات العراقية قضت على خمسة إرهابيين في وقت سابق اليوم إثر عملية أمنية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.