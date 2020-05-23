تأجيل جديد للدوري الإسباني

مدريد-سانا

أعلنت وسائل إعلام إسبانية عن تأجيل جديد لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية إن الدوري لن يعود في 12 حزيران المقبل بل سيؤجل إلى 19 من الشهر نفسه موضحة أن رابطة الدوري الإسباني تريد أن تتدرب الأندية جماعياً لأسبوعين قبل العودة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مسابقة الدوري ستعود يوم 12 حزيران القادم عبر مباراة بين ريال بيتيس وإشبيلية.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 58 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد الوصيف.