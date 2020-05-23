ارتفاع أسعار الذهب

نيويورك-سانا

ارتفع الذهب اليوم إثر مخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح الفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب رويترز صعد الذهب في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 08ر1735 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض 4ر1 بالمئة أمس وهو في طريقه إلى تراجع أسبوعي طفيف.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 8ر0 بالمئة عند 50ر1735 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 3ر3 بالمئة إلى 17ر1947 دولاراً للأوقية لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آذار الماضي.

واستقر البلاتين عند 65ر832 دولارا للأوقية وصعدت الفضة 6ر0 بالمئة إلى 16ر17 دولاراً.