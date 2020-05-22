القضاء على 6 مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في داغستان

موسكو-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية القضاء على 6 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجمات على رجال الأمن والشرطة في داغستان.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المركز الإعلامي التابع للجنة قوله: “في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة خاسافيورت في داغستان وردت معلومات عن مجموعة من المجرمين المسلحين تتكون من 6 أفراد في غابة شمال قرية غوكسوف تعتزم ارتكاب جرائم إرهابية”.

وأضاف المركز الإعلامي أن العصابة “كانت تخطط لتنفيذ هجمات على رجال الأمن فضلاً عن ابتزاز رجال الأعمال لدعم الأنشطة الإرهابية مالياً” مشيراً إلى أنه وفقا للمعلومات المتوافرة كانت هذه العصابة ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في 30 من الشهر الماضي مخططاً إرهابياً في مدينة يكاترينبورغ وتمكن من القضاء على ثلاثة مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات.