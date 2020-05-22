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وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 59 إصابة وعدد الوفيات إلى 4

2020-05-22

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