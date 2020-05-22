وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 59 إصابة وعدد الوفيات إلى 4

الجمعة / 22 / 05 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبير مصري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية نوع من الفوضى وسياسات البلطجة الأمريكية
2020-05-22
بوغدانوف وجلالي يبحثان هاتفياً تطور الأوضاع في منطقة الشرق الوسط
2020-05-22
المؤتمر القومي العربي يدعو للتحرك لمساندة سورية
2020-05-22
بري: أهمية تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية
2020-05-22
زاخاروفا: الإرهابيون في إدلب يقوضون تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن منطقة خفض التصعيد
2020-05-21
موسكو: الإرهابيون يواصلون أعمالهم العدوانية في إدلب
2020-05-21
بوشكوف: دول الغرب تدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
2020-05-21
محليات
انخفاض كبير على درجات الحرارة ومنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة
2020-05-22
إخماد حريق في موقع كوم محيرس الحراجي بالقنيطرة
2020-05-22
القبض على شخصين يقومان ببيع الأدوية المهربة والحبوب المخدرة في دير الزور
2020-05-22
التربية: تسهيلات للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة إلى امتحانات الشهادات العامة لحصولهم على بطاقات الاكتتاب
2020-05-22
مسيرة سيارات بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي… المشاركون: القدس ستبقى مدينة عربية الهوية فلسطينية الانتماء-فيديو
2020-05-22
الحرارة إلى انخفاض في المنطقة الساحلية وفرصة لأمطار خفيفة ليلاً في بعض المناطق
2020-05-22
فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات ضمن محمية الضمنة الطبيعية بالسويداء
2020-05-21
رياضة
تشرين يفوز على الشرطة استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-05-22
معلا يبحث مع بارييف سبل التعاون الرياضي بين سورية وتتارستان
2020-05-22
اتحاد كرة السلة يستأنف نشاطاته في الأول من الشهر القادم
2020-05-22
اتحاد كرة القدم: استكمال دوري أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة وإنهاء دوري الفئات العمرية
2020-05-22
إصابة لاعب في دينامو دريسدن الألماني بفيروس كورونا
2020-05-22
تأجيل بطولة العالم للسباحة المقررة في أبوظبي
2020-05-21
السويداء تتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ عبر الإنترنت لفئتي الشباب والشابات
2020-05-21
اقتصاد
حزب الشعب الجمهوري التركي: سياسات أردوغان الاقتصادية تركت البلاد مثقلة بالديون لعقود قادمة
2020-05-22
حصاد أكثر من 250 ألف هكتار من محصول الشعير
2020-05-22
نظمت 515 ضبطاً منذ بداية رمضان… التجارة الداخلية بحمص تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر
2020-05-22
أكثر من 1900 دونم خطة زراعة البطيخ الأحمر بالسويداء للموسم الحالي
2020-05-22
ارتفاع سعر الدولار
2020-05-22
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-22
الاقتصاد تعلن عن المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات
2020-05-21
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مسيرة سيارات بدمشق إحياء ليوم القدس العالمي… المشاركون: القدس ستبقى مدينة عربية الهوية فلسطينية الانتماء-فيديو
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي في ترهونة
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المؤسسة السورية للبريد تواصل تقديم خدمة دفع تعويضات العسكريين المسرحين
وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 59 إصابة وعدد الوفيات إلى 4
2020-05-22
2020-05-22
bassel
سابق
وزارة الصحة: شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 37 حالة
انظر ايضاً
وزارة الصحة: شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 37 حالة