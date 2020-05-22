وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 59 إصابة وعدد الوفيات إلى 4