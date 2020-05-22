عشر دول أوروبية تأسف لانسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة

باريس-سانا

أعربت عشر دول أوروبية اليوم عن أسفها إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة مؤكدة أهمية الحفاظ عليها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية وقعت عليه 10 دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي بينها ألمانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا ونقلته فرانس برس: نأسف لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة رغم ما سمته “مشاركتها دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية”.

وأضاف البيان أن الاتفاقية “لا تزال فعالة ومفيدة”.

وأكدت الوزارة التزام باريس بهذه المعاهدة الدولية التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء.

وفي السياق ذاته قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن مبعوثي الحلف في بروكسل سيناقشون مستقبل الاتفاقية اليوم.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أمس أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من الاتفاقية التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.