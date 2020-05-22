الاحتلال التركي يدخل 30 آلية وشاحنات محملة بمواد لوجستية إلى رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخل الاحتلال التركي اليوم قافلة من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية لتعزيز نقاطه غير الشرعية بمنطقة رأس العين بريف الحسكة وذلك في إطار استمرار عدوانه على الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة أن الاحتلال التركي أدخل بعد ظهر اليوم 30 آلية عسكرية وشاحنات محملة بمواد لوجستية عبر معبر العدوانية غير الشرعي غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأدخل الاحتلال التركي في الثامن عشر من الشهر الجاري قافلة من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية لتعزيز نقاطه وإنشاء جدار عازل بريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.