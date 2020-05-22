إخماد حريق في موقع كوم محيرس الحراجي بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

أخمد عناصر دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع عناصر فوج إطفاء القنيطرة حريقاً نشب اليوم في موقع كوم محيرس الحراجي بريف المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج المهندس أحمد ذيب في تصريح لمراسل سانا أن النيران امتدت على مساحة نحو ستين دونماً في الموقع الحراجي واقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب دون خسائر في الأشجار الحراجية لافتاً إلى أن الرياح ساعدت على سرعة انتشار النيران.

ودعا ذيب المواطنين والمزارعين إلى عدم إحراق مخلفات المحاصيل الزراعية وأغصان الأشجار والأعشاب وعدم رمي أعقاب السجائر من السيارات لأنها قد تتسبب بنشوب الحرائق مطالباً الأهالي بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج وفوج الإطفاء والإبلاغ عن أي حريق طارئ.

وكانت عناصر فوج إطفاء القنيطرة أخمدت خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من عشرة حرائق في مناطق متعددة من أرياف المحافظة.

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