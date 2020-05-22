اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في الحسكة وحلب خلال عطلة عيد الفطر

الحسكة -حلب-سانا

اتخذت المؤسسات والدوائر الخدمية في محافظتي الحسكة وحلب الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرار تقديم مختلف الخدمات للمواطنين أثناء عطلة عيد الفطر السعيد.

في الحسكة بين مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف في تصريح لمراسل سانا أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى والمراجعين للمستشفيات العامة والمراكز الصحية طوال فترة عطلة عيد الفطر من خلال توفير احتياجاتها من الأدوية والكوادر العاملة والتجهيزات الطبية والإسعافية.

بدوره بين مدير فرع المخابز يوسف الحمد أن جميع المخابز العامة والاحتياطية في مختلف مدن ومناطق المحافظة مستمرة في عملها طوال عطلة العيد باستثناء الفترة الصباحية من اليوم الأول ليستأنف العمل في الوردية المسائية في ظل توفير جميع مستلزمات إنتاج رغيف الخبز من مادة الدقيق والخميرة والوقود مشيراً إلى أن متوسط إنتاج المخابز من مادة الخبز يقدر بنحو 225 طناً من الخبز يومياً خلال الفترة الحالية.

من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة عمر حمي أن فرع المؤسسة طرح تشكيلة واسعة من المواد الغذائية ومستلزمات العيد في صالات البيع بمدينتي الحسكة والقامشلي بأسعار منافسة مبيناً أن جميع الصالات تفتح أبوابها أمام المواطنين منذ الفترة الصباحية ولغاية فترة الحظر المسائي لتتيح للزبائن شراء حاجياتهم من مختلف المواد الاستهلاكية.

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس أن جميع المواد الغذائية والاستهلاكية متوافرة في الأسواق وأن المديرية تسير دوريتي رقابة تموينية صباحية ومسائية لضبط الأسعار في الأسواق.

وكذلك مؤسسة مياه الشرب والشركة العامة للكهرباء اتخذتا جميع إجراءات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ووضع جداول مناوبة على مدار الساعة لأقسام الصيانة والمتابعة لمعالجة أي عطل طارئ قد يحدث على الشبكة الكهربائية أو شبكة المياه طوال أيام عطلة العيد.

وفي محافظة حلب أوضح مدير الصحة الدكتور زياد حاج طه في تصريح مماثل أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار عمل المشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف من خلال الاستنفار الكامل للطواقم الطبية وتوزيع العمل على مناوبات طوال فترة العيد ومنها مشافي الرازي وزاهي أزرق ودار التوليد الحكومي حيث تعمل أقسام الإسعاف فيها على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمواطنين وكذلك منظومة الإسعاف تستقبل جميع الحالات وهناك أربعة مراكز صحية مناوبة فترة العيد وهي الحمدانية والأشرفية والملك الظاهر في الميدان والجلاء في القاطرجي لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

ودعا حاج طه المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا من خلال التزام المنازل والتباعد المكاني أثناء التجمعات في الأسواق للحفاظ على صحتهم وعدم حدوث أي عدوى.

بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري طرابيشي أن كوادر المديرية مستمرة بالعمل خلال فترة العيد ودوريات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق منتشرة على كل القطاعات لضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار للخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية وألعاب الأطفال والأفران مع الاستمرار بتلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها وأخذ عينات من المأكولات والحلويات لإجراء الاختبارات عليها ومطابقتها المواصفات القياسية السورية.

كما أشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز جهاد سمان إلى أن المخابز تعمل خلال جميع أيام العيد عدا اليوم الأول لتستأنف بعد ذلك تأمين مادة الخبز للمواطنين موضحاً أن المخابز موزعة في الريف والمدينة وتؤمن 300 طن من الخبز يومياً.