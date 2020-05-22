مصرع 40 شخصاً على الأقل جراء تحطم طائرة ركاب باكستانية

كراتشي-سانا

لقي أربعون شخصاً على الأقل مصرعهم في تحطم طائرة ركاب بمنطقة سكنية في كراتشي جنوب باكستان.

وقال المايجور محمد منصور من وحدة شبه عسكرية لوكالة فرانس برس: “انتشلنا 40 جثة حتى الآن” مشيراً إلى أن الطائرة واجهت مشكلة تقنية تسببت بتحطمها.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الدولية الباكستانية في وقت سابق اليوم والتي تقل 107 أشخاص في منطقة سكنية بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية الباكستانية خلال تصريح: “تحطمت طائرة الرحلة بي . كيه 8303 وعلى متنها 99 راكباً وثمانية من أفراد الطاقم” دون إعطاء المزيد من التفاصيل عما إذا كان هناك ناجون أو سبب التحطم.

من جهته قال الجيش الباكستاني إن قوات الرد السريع والقوات شبه العسكرية تعمل في موقع الحادث للإغاثة والإنقاذ إلى جانب الإدارة المدنية.

بدوره أكد موقع نيوز انترناشيونال الباكستاني أن عدة مبان تضررت جراء تحطم الطائرة مشيراً إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث غير أن أعمال الإنقاذ تتعثر بسبب ضيق شوارع المنطقة.