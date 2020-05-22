أكثر من 1900 دونم خطة زراعة البطيخ الأحمر بالسويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا

وضعت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لزراعة 1930 دونماً بالبطيخ الأحمر للموسم الصيفي الحالي بواقع 1170 دونماً مروية و 760 دونماً بعلية.

وأشار مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لـ سانا إلى وجود ظروف مناسبة لزراعة البطيخ الأحمر لهذا الموسم وخاصة بالنسبة للزراعات البعلية بينما تتركز الزراعة المروية في المنطقة الغربية للمحافظة لتوافر آبار الري فيها.

وبين حامد أن زراعة البطيخ الأحمر تستحوذ على نحو 17 بالمئة من إجمالي المساحات للزراعات الصيفية لافتاً إلى تشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول لتأمين الاحتياجات المحلية منه وتأمين مصدر دخل للعديد من الأسر العاملة بزراعته.

يشار إلى أن إنتاج الموسم الماضي من البطيخ الأحمر بالسويداء تجاوز 6300 طن.

عمر الطويل