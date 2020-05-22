السويداء.. إخماد حريق في حراج بلدة قنوات ومواصلة الجهود لإخماد آخر في بلدة سليم

السويداء-سانا

تمكنت فرق إطفاء فوج السويداء بالتعاون مع طواقم مديرية الزراعة والدفاع المدني من إخماد حريق نشب اليوم في حراج بلدة قنوات وتواصل جهودها لاحتواء حريق آخر نشب في حراج بلدة سليم بريف المحافظة.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار لمراسل سانا أن الحريقين طالا مساحات واسعة من الأشجار الحراجية بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وتضاريسها الصعبة وافتقارها الطرق داخلها ما أعاق عملية الوصول إلى أماكن انتشار النيران في ظل هبوب الرياح وانتشار الأعشاب الجافة الكثيفة ما ساعد في سرعة تمدد النيران.

وأشار إلى أنه تم احتواء الحريق الذي نشب في حراج بلدة قنوات مع مواصلة عملية التبريد بينما تتواصل الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي لاحتواء حريق حراج بلدة سليم والذي لا يزال يتمدد في ظل عدم قدرة آليات الإطفاء من الوصول إلى المكان منوهاً بمؤازرة الأهالي وآلياتهم بعملية الإخماد في مثل هذه الظروف بسبب صعوبة وصول آليات الإطفاء إلى أماكن اندلاع النيران.

وكانت فرق الإطفاء والجهات المعنية وبمؤازرة الأهالي تمكنت بعد جهود متواصلة استمرت ساعات طويلة من إخماد حريق كبير أمس في محمية الضمنة الطبيعية شمال شرق مدينة السويداء ألحق أضراراً بمئات الدونمات فيها.