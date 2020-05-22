معلا يبحث مع بارييف سبل التعاون الرياضي بين سورية وتتارستان

دمشق-سانا

بحث رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا رئيس اللجنة الأولمبية السورية في لقاء عبر شبكة الإنترنت مع رئيس اللجنة الأولمبية في تتارستان نائب رئيس الاتحادات الرياضية الروسية مارات بارييف علاقات التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين في مختلف المجالات.

وأكد معلا أهمية التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين “الذي سيثمر عن فرصة ممتازة للاعبين السوريين والمنتخبات السورية لإقامة معسكرات تدريبية إضافة إلى عملية تأهيل المدربين في أفضل الأكاديميات في الاتحاد الروسي”.

من جانبه أبدى بارييف استعداده لتقديم كل الدعم للجنة الأولمبية السورية في مختلف المجالات الأكاديمية والفنية.

واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون شاملة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الحظر الخاص بفيروس كورونا.

وتعد تتارستان عاصمة الرياضة في الاتحاد الروسي وهي تقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا.

محمد الخاطر

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