وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

أعلنت إيران تسجيل 51 وفاة و 2311 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 7300 والإصابات 131652 فيما بلغ عدد المتعافين 103276 شخصاً.

وفي إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 634 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 20796 بينما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليرتفع المجموع إلى 1326 في حين تماثلت أكثر من 5000 حالة للشفاء.

ماليزيا أعلنت تسجيل 78 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 7137 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات إلى 115.

سنغافورة تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس فيها حاجز 30 ألفاً مع استمرار رصد مئات من حالات الإصابة الجديدة كل يوم في أماكن السكن المتكدسة للعمال المهاجرين حيث تم تسجيل 612 حالة إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 30426 حالة.

وفي الفلبين تم تسجيل 11 حالة وفاة و163 إصابة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 857 والإصابات إلى 13597 في حين تماثل 92 مريضاً للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 9648.

عربياً أعلنت موريتانيا ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 ومجموع الإصابات إلى 173 أما في سلطنة عمان فقد تم تسجيل حالة وفاة و424 إصابة جديدة.