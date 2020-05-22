مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد تطلق ابتهال (مولاي إني ببابك)

دمشق-سانا

أعادت مغنية الأوبرا السورية سوزان حداد بصوتها تقديم الابتهال الديني الشهير (مولاي إني ببابك) بطريقة جديدة أضفت المزيد من الروحانية والخشوع على هذا الابتهال.

ونفذت حداد العمل دون مرافقة موسيقية ومع مشاهد تصويرية على طريقة الفيديو كليب حيث نفذ ماسترينغ الأغنية محمد عزاوي وقام بالإشراف العام نعمان طرشة.

وفي تصريح لـ سانا بينت حداد أن هذا الابتهال يأتي ضمن مشروع تعمل عليه يقوم بإعادة تسجيل بعض الأعمال الموسيقية الخالدة لعمالقة الغناء العربي وتقديمها بطريقة جديدة مشيرة إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة من كلماتها وألحانها دمجت فيها الصوتين الشرقي والأوبرالي بعنوان “إلك بغني” ستصدر قريباً.

يشار إلى أن ابتهال “مولاي إني ببابك” قدمه لأول مرة المنشد الراحل سيد النقشبندي سنة 1972 وهو من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

يذكر أن سوزان حداد تمتلك طبقة صوت نادرة “ألتو متزو سوبرانو” وهي خريجة المعهد العالي للموسيقا بدمشق وتحمل إجازة في الغناء الأوبرالي وفي العزف على آلة العود وماجستيراً بالدراسات الصوتية والأوبرا من المعهد العالي للموسيقا في هولندا.

وشاركت حداد بالعديد من ورشات العمل الموسيقية وعروض أوبرا والحفلات الموسيقية في هولندا كما شاركت العام الماضي في الأمسية الموسيقية بعنوان رحلة حول العالم التي أحيتها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان على مسرح دار الأوبرا على هامش معرض دمشق الدولي.

رشا محفوض

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