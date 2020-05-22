الخامنئي: راية تحرير فلسطين ستبقى مرفوعة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أنه لا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث بحجم وشدة مأساة اغتصاب فلسطين وزرع الغدة السرطانية الصهيونية فيها مشددا في الوقت ذاته على أن راية تحريرها ستبقى مرفوعة.

وأوضح الخامنئي في كلمة متلفزة اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي أن الشعوب تحيي يوم القدس تأكيدا على أن واجبها الأول هو إبقاء راية تحرير فلسطين مرفوعة “فسياسة الاستكبار والصهيونية تعمل على تغييب القضية الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات” مشيرا إلى أنه مهما جندت أمريكا وعملاؤها في المنطقة من أموال وقوى لتحقيق ذلك لن تنجح.

ولفت الخامنئي إلى أن هدف الغرب من إيجاد الكيان الصهيوني هو إقامة قاعدة لوجوده ونفوذه الدائم في غرب آسيا ليتمكن من التدخل وفرض الهيمنة على شعوب المنطقة كلها موءكدا في الوقت ذاته على مواصلة إيران دعم قوى المقاومة.

وشدد الخامنئي على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هجر منها لافتا إلى أن المحادثات مع أمريكا والدول الغربية “تجربة مرة خاسرة في مسيرة القضية الفلسطينية” وداعيا إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني.

وأكد الخامنئي أن مخططات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي فشلت في سورية واليمن والعراق والتي كان الهدف منها إشغال محور المقاومة لافتا إلى تعاظم قدرات قوى المقاومة في المنطقة.

وشدد الخامنئي على أن محاولات تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني عقيمة “لأنه زائل لا محالة”.