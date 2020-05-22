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اتحاد كرة السلة يستأنف نشاطاته في الأول من الشهر القادم

2020-05-22

دمشق-سانا

قرر اتحاد كرة السلة استئناف نشاطات الموسم الحالي لدوري أندية الدرجة الأولى لفئتي الرجال والسيدات إضافة إلى الأدوار النهائية للدوري العام لأندية الدرجة الثانية في الأول من حزيران القادم.

وبيّن اتحاد اللعبة في بيان له أن لجنة المسابقات ستصدر جدول مباريات الدوري وآلياتها خلال عشرة أيام على أن تنطلق المباريات بعد العشرين من شهر حزيران القادم ليتسنى للفرق البدء بالتدريبات في الأول من حزيران.

وكان اتحاد اللعبة أوقف جميع النشاطات منذ الثامن من آذار الماضي تماشياً مع سياسة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة والإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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