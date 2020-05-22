مروحيات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بمؤازرة مجموعات (قسد) من قرية الشحيل بريف دير الزور

دير الزور-سانا

واصلت قوات “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن أعمال الخطف والتنكيل بالمدنيين في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات “قسد” حيث اعتقلت شخصاً من أهالي قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً على قرية الشحيل بعد تطويق القرية من قبل مجموعات “قسد” واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن أهالي قرية الشحيل استفاقوا فجر اليوم على أصوات مروحيات قوات الاحتلال الأمريكي ورشقات الأسلحة الرشاشة من مجموعات “قسد” التي طوقت القرية ما تسبب بحالة من الهلع والذعر بين السكان وخاصة الأطفال والنساء.

وتشهد قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور مظاهرات للأهالي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” من مناطقهم وتندد بممارساتهم العدوانية ضد الأهالي ما يزيد من عدوانها على التجمعات السكانية في تلك المناطق حيث فرضت في الـ 8 من آذار الماضي حصاراً على مدينة البصيرة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج وذلك بالتزامن مع خروج أهالي بلدة محيميدة بمظاهرة نددوا خلالها بممارسات مجموعات “قسد” ضدهم.