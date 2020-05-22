حماة.. تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة

حماة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة محل فروج في شارع 8 آذار بداخله كمية 300 كغ من الفروج وأجزائه حيث يقوم صاحبه بحقنها بكمية كبيرة من الماء للغش بزيادة الوزن.

وأوضح مدير التجارة الداخلية زياد كوسا لمراسل سانا اليوم أنه تم تنظيم الضبط التمويني ومتابعة الإجراءات القانونية بحق الشخص المخالف وقال “إن هذه الحادثة تكررت كثيرا في الفترة الماضية لذا نعمل على تكثيف دورياتنا لمواجهتها”.

ولفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنظيم 175 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مخالفة منها 80 تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية و30 ضبطا بمخالفة عدم إبراز فواتير وإصدار فواتير غير نظامية و17 اخرى للبيع بأسعار زائدة و15 تتعلق بالمتاجرة بالخبز مبينا أنه تم إغلاق 5 محلات تجارية مخالفة.