الصين: حققنا إنجازات استراتيجية في مواجهة فيروس كورونا

بكين-سانا

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ أن بلاده حققت “إنجازات استراتيجية كبيرة” في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال تشيانغ خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: “نحن أبناء الأمة الصينية وبناتها بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة وأقمنا سورا عظيما من التضامن”.

وأضاف: “حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان اللتين فرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف الشهر” مشددا في الوقت ذاته على أن الوباء لم ينته بعد كما أن هناك “مهام كبيرة” يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وبعد إغلاق مناطق البلاد التي تفشى فيها فيروس كورونا استطاعت الصين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بالفيروس التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة.