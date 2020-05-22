22 أيار 1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية

دمشق-سانا
1927- مئتا الف قتيل في زلزال تشينين بالصين.
1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم “الحلف الحديدي”.
1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية.
1972- سيلان تتخذ دستورا جديدا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.
1990- اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية.
1992- انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.
2003- مجلس الامن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.
2014- تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.
من مواليد هذا اليوم
1859- آرثر كونان دويل.. كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
1927- جورج أولاه.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.
من وفيات هذا اليوم
337- قسطنطين الأول.. امبراطور روماني.
1983- ألبير كلود.. عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
1997- ألفرد هيرشي.. عالم امريكي في علم الأحياء الدقيقة والوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في اليمن.
اليوم العالمي للتنوع الأحيائي.