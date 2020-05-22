22 أيار 1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية

دمشق-سانا

1927- مئتا الف قتيل في زلزال تشينين بالصين.

1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم “الحلف الحديدي”.

1972- توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية.

1972- سيلان تتخذ دستورا جديدا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.

1990- اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية.

1992- انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.

2003- مجلس الامن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.

2014- تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.

من مواليد هذا اليوم

1859- آرثر كونان دويل.. كاتب إنكليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

1927- جورج أولاه.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.

من وفيات هذا اليوم

337- قسطنطين الأول.. امبراطور روماني.

1983- ألبير كلود.. عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1997- ألفرد هيرشي.. عالم امريكي في علم الأحياء الدقيقة والوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في اليمن.

اليوم العالمي للتنوع الأحيائي.