وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 20 ألفا

ريو دي جانيرو-سانا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البرازيل عتبة العشرين ألفا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الصحة البرازيلية قولها إنه تم تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1188 وفاة.

وتشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس إذ سجلت إجمالي 20047 وفاة و310087 إصابة مؤكدة وهي أرقام يقول علماء إنها أقل بكثير من العدد الفعلي.

والبرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات “كوفيد 19” وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة خلف الولايات المتحدة وروسيا حيث تضاعف عدد الوفيات خلال 11 يوما فقط في البرازيل وفق أرقام وزارة الصحة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بشكل مقلق للغاية دعا الرئيس جايير بولسونارو مجددا إلى استئناف النشاط من أجل إنقاذ الاقتصاد.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد قدم وزير الصحة نيلسون تيتش في الـ 15 من الشهر الجاري استقالته من منصبه بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع بولسونارو حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.