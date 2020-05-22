إصابة لاعب في دينامو دريسدن الألماني بفيروس كورونا

برلين-سانا

أعلن نادي دينامو دريسدن المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم أن لاعبا رابعاً بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز الفني أصيبا بفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان أن السلطات الصحية لم تمدد الحجر الصحي الجماعي للفريق وسيتم عزل الثنائي المصاب فقط.

وأضاف البيان أن باقي أعضاء الفريق بما فيهم اللاعبون الثلاثة الذين كانت عينتهم إيجابية تحولت عيناتهم إلى سلبية خلال الاختبار الخامس ويمكن أن يبدأ الفريق تدريباته الجماعية غد السبت.

وكان النادي اعلن إصابة أحد أفراد الفريق في الرابع من الشهر الحالي وبعدها بخمسة أيام أعلن حالتين جديدتين وحينها أمرت السلطات الصحية المحلية التي لها الكلمة النهائية في هذا الأمر بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.