علماء يحذرون من كارثة بسبب ضعف المجال المغناطيسي للأرض

برلين-سانا

حذر علماء فلك من “كارثة محتملة” جراء ضعف المجال المغناطيسي للأرض الذي يعتبر أمرا حيويا لحماية الحياة عليها من الإشعاع الشمسي.

ويقول علماء الفلك إن المجال المغناطيسي للكوكب فقد في المتوسط ما يقرب من 10 بالمئة من قوته على مدى القرنين الماضيين لكن الضعف يتزايد على نحو أكبر في منطقة تمتد من افريقيا إلى أميركا الجنوبية.

ونقل موقع سكاي نيوز عن الدكتور يورغن ماتزكا من مركز البحوث الألماني لعلوم الأرض قوله “ظهر هذا الضعف في المجال المغناطيسي جنوبي المحيط الأطلسي على مدى العقد الماضي وفي السنوات الأخيرة أخذ يزداد بقوة”.

وأضاف ماتزكا ..”نحن محظوظون جدا لوجود أقمار اصطناعية في الفضاء للتحقيق في تطور هذه الظاهرة جنوبي المحيط الأطلسي.. والتحدي الآن هو فهم العمليات التي تحدث في قلب الأرض وتقود مثل هذه التغييرات”.

ويؤكد علماء الفلك أن الضعف في المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يتسبب في صعوبات فنية للأقمار الاصطناعية وسفن الفضاء التي تدور حول الأرض.

ويرجح علماء الفلك أن يكون للتغير في القطبين الشمالي والجنوبي دور في ضعف المجال المغناطيسي للأرض لكن ذلك التغير لا يحدث خلال وقت قصير وربما سيستغرق قرنين من الزمن.