المراكز الأمريكية: أكثر من 93 ألف وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

عواصم-سانا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم مليونا و551095 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 22860 حالة عن الإحصاء السابق.

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن عدد الوفيات في البلاد زاد 1397 حالة ليصل إلى 93061 وفاة في إحصائية حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.

من جهته قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن بلاده ستحتاج على الأغلب لضخ مساعدات جديدة من الحكومة الفيدرالية في مواجهة كورونا لكن المسؤولين سيأخذون أولا بعض الوقت لدراسة الخطوات المقبلة.

وقال الوزير الامريكي في تصريح بعد التصويت على حزمة الـ 3 تريليونات دولار التي أقرها مجلس النواب بوقت سابق.. “سنجري مراجعة دقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ونقرر بوضوح كيف سنصرف أي أموال جديدة وإن كنا نحتاج إليها”.

من جهتهم كشف باحثون من جامعة كولومبيا الاميركية أنه كان يمكن تجنب حصول أكثر من 35 الف وفاة نتيجة وباء “كوفيد19” في حال تم اتخاذ تدابير حجر في الولايات المتحدة قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

وأوضح الباحثون في دراسة جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشرت على موقع “ميدركسيف” أن 61 بالمئة من الإصابات “أي أكثر من 700 ألف” و55 بالمئة من بين أكثر من 65 الف وفاة “أي 35 الفا على الأقل” مسجلة حتى الثالث من الشهر الجارى “كان يمكن تجنبها فى حال فرضت تدابير تباعد اجتماعى واليات للسيطرة على الوباء قبل أسبوع فقط”.

وتؤكد هذه الدراسة وفق الباحثين مخاطر تخفيف الحجر الصحي الذى بدأ بدرجات متفاوتة في جميع الولايات الاميركية للحد من الاثر الاقتصادي للوباء.

وقبل 10 أيام وضع المخرج أوجين جاريكي “ساعة الموت” في التايمز بنيويورك وتظهر الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالامكان تجنبها فى حال فرض الرئيس دونالد ترامب قواعد التباعد واغلاق المدارس يوم 9 آذار الماضي بدلا من 16 منه.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء بتسجيلها 5ر1 مليون اصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى اليوم وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وفي اسبانيا أعلنت وزارة الصحة الاسبانية أن الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا فى البلاد انخفضت الى ما دون الـ 50 حالة مسجلة 48 وفاة خلال 24 ساعة الماضية وذلك لأول مرة منذ 16 آذار الماضي.

وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس بلغ 27940 وفاة بينما ارتفع العدد الكلى للاصابات الى 233037 حالة بعد تسجيل 482 حالة جديدة اليوم0

وفي إيطاليا أعلنت وكالة الحماية المدنية تسجيل 156 وفاة جديدة ناجمة عن مرض كوفيد 19 اليوم مقابل 161 حالة فى اليوم السابق بينما تراجع العدد اليومى لحالات الاصابة الجديدة قليلا الى 642 من 665 أمس.

وفي روسيا اعتبر عمدة العاصمة موسكو سيرغي سوبيانين أنه في ظروف انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة بات من الممكن الشروع في فتح الاقتصاد واستئناف عمل المؤءسسات الحكومية.

وأشار سوبيانين إلى أنه وقع على مرسوم بهذا الخصوص وذكر أن 88 مركزا من المراكز الحكومية المخصصة لتسيير معاملات المواطنين ستعود للعمل اعتبارا من 25 ايار الجاري في مختلف مناطق العاصمة وسيسمح بزيارة هذه المراكز عن طريق التسجيل الإلكتروني المسبق على أن يقتصر نشاطها على تقديم 10 بالمئة من الخدمات نظرا لتوفر تلقي باقي الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وكانت السلطات الصحية الروسية اعلنت بوقت سابق اليوم تسجيل 127 وفاة و8849 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات الى 3099 والاصابات إلى 317554 .

إلى ذلك أرسلت روسيا شحنة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا إلى جنوب إفريقيا ضمن جهودها الرامية لمساعدة مختلف الدول في مكافحة الجائحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن شركة الطيران الروسية “رويا ل فلايت” نفذت في الفترة بين 14 و16 من الشهر الجاري رحلات جوية لإجلاء المواطنين الروس عن موريشيوس وجنوب إفريقيا وتنزانيا وبوتسوانا مضيفة “أرسلنا مساعدات إنسانية بينها اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 لجنوب إفريقيا”.

وكانت روسيا سلمت بوقت سابق جمهورية الكونغو الديمقراطية دفعة من المساعدات الطبية اللازمة لمكافحة الأوبئة وبينها فيروسا كورونا وإيبولا والكوليرا ولوازم المختبرات وكمامات وأقنعة وسترات واقية.

عربيا أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 16 وفاة و774 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 15003 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 696 حالة.

من جهتها اعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 إصابات لقادمين من الخارج ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 684 اصابة.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت أمس فرض حظر شامل للتجول لمدة ثلاثة ايام ابتداء من منتصف ليلة الخميس على خلفية ارتفاع وتيرة الاصابات .

وفي موريتانيا أعلن مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد المصابين 163 مصابا مشيرا إلى أن “جميعهم لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 153 إصابة جديدة ووفاة 6 أشخاص بالوباء وشفاء 45 حالة مشيرة إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 3877 حالة والوفيات 140 كما بلغ إجمالي الحالات التي شفيت من المرض 2483 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و78 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196 والإصابات إلى 7211 حالة.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة 329 ألفا و739 شخصا منذ ظهوره في كانون الأول الماضي بينما بلغ عدد المصابين المسجلين حتى صباح اليوم 5090157 وتعافى من المرض 2024329 شخصا كما ذكر موقع “وورلد ميترز” المختص بالإحصائيات.