باحثون: كان بالإمكان تجنب أكثر من 35 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

أعلن باحثون من جامعة كولومبيا الأميركية أنه كان يمكن تجنب حصول أكثر من 35 ألف وفاة نتيجة وباء “كوفيد19” في حال تم اتخاذ تدابير حجر في الولايات المتحدة قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحثين قولهم في دراسة جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشرت على موقع “ميدركسيف” إن 61 بالمئة من الإصابات “أي أكثر من 700 ألف” و55 بالمئة من بين أكثر من 65 ألف وفاة “أي 35 ألفا على الأقل” مسجلة حتى الثالث من الشهر الجاري “كان يمكن تجنبها في حال فرضت تدابير تباعد اجتماعي وآليات للسيطرة على الوباء قبل أسبوع فقط”.

وتؤءكد هذه الدراسة وفق الباحثين مخاطر تخفيف الحجر الصحي الذي بدأ بدرجات متفاوتة في جميع الولايات الأميركية للحد من الأثر الاقتصادي للوباء.

وقبل 10 أيام وضع المخرج أوجين جاريكي “ساعة الموت” في التايمز بنيويورك وتظهر الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالإمكان تجنبها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب قواعد التباعد وإغلاق المدارس يوم 9 آذار الماضي بدلا من 16 منه.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء بتسجيلها 5ر1 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى اليوم وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.