تحذير أممي من سباق تسلح بعد تعطيل أمريكا لمعاهدة الأجواء المفتوحة

نيويورك-سانا

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية من وقوع سباق تسلح بعد تعطيل الولايات المتحدة لمعاهدة الأجواء المفتوحة.

ونقلت رويترز عن دوجاريك قوله اليوم إن تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد مضيفا “نعبر عن قلقنا إزاء تآكل نظام الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا… إان هذا النظام مفيد للمجتمع الدولي بأسره ولا سيما في مسألة احتواء سباق التسلح الاستراتيجي”.

وشدد دوجاريك على أن “إنهاء مثل هذه الاتفاقيات دون استبدالها بشيء آخر يمكن أن يؤدي إلى أعمال مزعزعة للاستقرار”.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة “الأجواء المفتوحة” عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.