تأجيل بطولة العالم للسباحة المقررة في أبوظبي

أبوظبي-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة تأجيل بطولة العالم المقررة في أبوظبي بالإمارات إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي اليوم أن البطولة لن تقام هذا العام وانتقل الموعد إلى الفترة ما بين 13 و 18 كانون الأول عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد خوليو ماليوني: “عملنا بتنسيق تام مع السلطات الإماراتية في هذا الشأن ونؤمن بأن هذا هو الحل الأنسب لكل المشاركين في البطولة”.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة أجل في وقت سابق بطولة العالم في فوكوكا اليابانية عام 2021 إلى أيار 2022 لتجنب التعارض مع أولمبياد طوكيو المؤجل إلى 2021.