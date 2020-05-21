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الصين: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

2020-05-21

بكين-سانا

أكدت الصين معارضتها الشديدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن “ما شياو قوانغ” المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني قوله اليوم إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان بالصين… وتعارض بحزم وجود علاقات عسكرية أو أي شكل من التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان.

وتأتي تصريحات المسؤول الصيني ردا على سؤال حول موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على خطة لبيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.

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