روسيا: انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة خطوة مؤسفة

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة “الأجواء المفتوحة” خطوة مؤسفة لكونها الوثيقة الأساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف قوله إن واشنطن لم تخطر موسكو رسميا بعد بالانسحاب من المعاهدة ولكن إذا حدث ذلك فسيكون خطوة مؤسفة” مضيفا.. “هذا الأمر للأسف يتماشى مع الخط العام للإدارة الأمريكية الحالية والقائم على تقويض جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة”.

وأوضح يرماكوف أن “هذه معاهدة أساسية من حيث ضمان إمكانية التنبؤ والثقة المتبادلة في أوروبا وعلى نطاق أوسع ويجب عدم تقويضها”.

وأعلن مسؤولون أميركيون في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من الاتفاقية التي تضم 35 بلدا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

يذكر انه تم التوقيع على معاهدة “الأجواء المفتوحة” عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.