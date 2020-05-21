مؤسسة بحثية: ترامب سيلقى هزيمة ساحقة في الانتخابات الرئاسية

واشنطن-سانا

توقعت مؤسسة “اكسفورد ايكونوميكس” للأبحاث والتنبوءات والتحليلات العالمية أن يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة ساحقة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في تشرين الثاني المقبل.

ووضعت المؤسسة في تحليلها نموذجاً انتخابيا يستخدم البطالة والدخل المتاح والتضخم للتنبوء بنتائج الانتخابات ووفقاً لذلك النموذج سيخسر ترامب ويلقى هزيمة ساحقة حيث يتوقع أن يحصل على 35 بالمئة فقط من الأصوات.

وقبل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة كانت “اكسفورد ايكونوميكس” توقعت أن يفوز ترامب بنحو 55 بالمئة من الأصوات إلا أنها الآن باتت تعتقد بأن الأمر يتطلب حصول معجزة اقتصادية لصالح ترامب في حال أراد الفوز معتبرة أن الاقتصاد سيكون عقبة كبيرة بالنسبة له وأن الانكماش الذي تعاني منه الولايات المتحدة على خلفية الوضع الاقتصادي السيىء سيتواصل حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وكان النموذج الانتخابي لاكسفورد ايكونوميكس تنبأ بالنتائج بشكل صحيح في كل الانتخابات منذ عام 1948 باستثناء انتخابات عامي 1968 و1976 أي تنبأ بالفائز في 16 من الانتخابات الـ 18 الماضية.