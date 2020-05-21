التجارة الداخلية تطلب من مديرياتها تشديد الرقابة على الأسواق خلال عطلة عيد الفطر

دمشق-سانا

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم من مديرياتها في المحافظات وضع جدول مناوبة للدوريات وعلى هواتف الشكاوى على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والمواد التي تطرح فيها لجهة المواصفات والأسعار وحرصا على الصحة العامة وخاصة الأطفال.

كما طلبت الوزارة من مديرياتها في بيان تلقت سانا نسخة منه تشديد الرقابة على تداول الألعاب النارية والمفرقعات وألعاب الأطفال الخطرة وضبطها ولا سيما أن هذه المواد مجهولة المصدر وغير نظامية ومنع وجودها بالسوق وعلى عدم تقاضي أسعار زائدة أو بدل خدمات زائدة تحت أي مسمى ولا سيما “العيدية” والمتعلقة ب”وسائط النقل-أفران- مطاعم” وعلى أغذية الأطفال وألعاب الأطفال والأغذية المكشوفة التي يتم تداول خلال هذه الفترة لضمان سلامة الأطفال والصحة العامة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015م.