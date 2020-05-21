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الاحتلال التركي يواصل إسكان عائلات الإرهابيين في منازل أهالي رأس العين

2020-05-21

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي جرائمها بحق أهالي مدينة رأس العين بريف الحسكة حيث أدخلت دفعات من عائلات مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية إلى المدينة لإسكانهم في منازل أصحابها الأصليين الذين هجرهم الاحتلال ومرتزقته من المدينة.

مراسل سانا في الحسكة نقل عن مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي أدخلت اليوم 3 حافلات تقل أكثر من 20 عائلة من مرتزقة الاحتلال التركي من الأراضي التركية إلى مدينة رأس العين عبر قرية السكرية الحدودية قبل أن تتجه إلى أحياء المدينة حيث شوهد عشرات الأشخاص ينزلون من الحافلات ويدخلون منازل لمواطنين سبق أن استولى عليها الاحتلال التركي وصادرها بعد أن أجبر أصحابها الأصليين على النزوح منها.

ومنذ احتلال قوات النظام التركي لمدينة رأس العين قامت بنقل المئات من عائلات الإرهابيين وإسكانهم في منازل الأهالي بعد تهجيرهم عنها بالقوة في إطار التغيير الديمغرافي الذي يعمل نظام أردوغان على تنفيذه في المناطق السورية الحدودية.

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