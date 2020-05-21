بورغسدورف:مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة انتهاك للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

وقال بورغسدورف خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي في رام الله اليوم.. نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات “إسرائيل” بضم أجزاء من الضفة الغربية لأن هذا الأمر يخالف القانون الدولي ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

بدوره دعا اشتية دول الاتحاد الأوروبي والعالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعقد مؤتمر دولي لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته بضم أجزاء من الضفة الغربية لأنها تهدد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته وتقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.