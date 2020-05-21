تايمز: ترامب يجر الجامعات الأمريكية إلى (معركة الفيروسات) مع الصين

واشنطن-سانا

في أسلوب جديد للإدارة الأمريكية للتملص من مواجهة الحقائق وإلقاء اللوم والمسؤولية على الآخرين وفي محاولة لتوجيه الأنظار عن فشلها الذريع في احتواء جائحة كورونا التي انتشرت بشكل خطير في الولايات المتحدة شرعت إدارة دونالد ترامب في توريط الجامعات الأمريكية في نزاعها مع الصين والزعم بأن الأخيرة “تسرق نتائج أبحاث” حول الفيروس.

صحيفة التايمز البريطانية كشفت في مقال نشر مؤخراً في ملحقها للتعليم العالي حجم التحديات التي تواجهها الجامعات الأمريكية في ظل تعاطي إدارة ترامب مع جائحة كورونا وسعيه إلى جني النصر السياسي الذي تحلم به إدارته بأن تكون أول من يجد لقاحاً للفيروس وذلك من خلال إطلاق تحذيرات مزعومة إلى الجامعات بان بكين تحاول سرقة أبحاثهم.

وفي سلسلة تحركات متصاعدة اتهمت إدارة ترامب مختبراً صينياً للفيروسات بالإهمال ما أدى إلى تفشي المرض.. وقطعت التمويل البحثي الذي كان يتلقاه ووسعت التحقيقات مع الأكاديميين الأمريكيين المتعاملين مع المختبر وأخبرت جميع الجامعات الأمريكية بتوخي الحذر من التجسس المرتبط بالفيروس.

وفي المقابل حذر العديد من قادة الجامعات الأمريكية الإدارة وحلفائها في الكونغرس من أن الأساليب التي يتبعونها واللهجة التي يتحدثون بها في معالجة هذا الأمر يمكن أن تضر بالمساهمات الكبيرة جداً للمواطنين الصينيين في المؤسسة العلمية الأمريكية بشكل عام وهي مساهمات تتم في إطار التعاون الدولي في أبحاث فيروسات كورونا الحيوية وأن تلحق أيضاً الضرر بمعدلات التحاق الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية.

ويرى العديد من الأكاديميين الأمريكيين أنه يجب على السياسيين أن يكونوا حذرين للغاية من عدم إلحاق الضرر بالعلماء والجامعات الذين يقفون في الخطوط الأمامية محاولين إيجاد العلاجات وآليات الشفاء من هذه الجائحة.

كذلك فإن العواقب المحتملة لفرط رد الفعل هي عواقب خطيرة بشكل خاص في هذه المرحلة نظراً للخسارة الكبيرة التي يتوقع أن تلحق بالجامعات الأمريكية نتيجة تراجع أعداد الطلاب الدوليين فيها في الخريف القادم بسبب القيود على السفر والحجر الصحي.

التفسير الأمريكي لمصدر فيروس كورونا المستجد هي محاولة من ترامب للتمويه وتحويل الانتباه عن أخطائه بتوجيه غضب الأمريكيين ضد الصين التي أكدت بدورها مراراً أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” هي مجرد افتراءات وأعربت عن استعدادها للمساعدة في الجهود الدولية الهادفة إلى احتواء الوباء.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت مؤخراً أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب ضغطوا على أجهزة الاستخبارات لإيجاد أدلة تدعم المزاعم بأن فيروس كورونا جاء من مختبر صيني في ووهان.