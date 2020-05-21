مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين شرق طولكرم

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين في بلدة رامين شرق طولكرم بالضفة الغربية وأحرقوا مئات الأشجار.

وأفاد مدير عام دائرة زراعة طولكرم سمير سمارة لوكالة وفا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي واضرمت النيران بالأراضي والحقول الزراعية والتي تقدر مساحتها بأكثر من 400 دونم ما تسبب في احتراق مئات أشجار الزيتون واللوز.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدى على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.