بكين: اعتمدنا الشفافية والمسؤولية في تعاملنا مع وباء كورونا

بكين-سانا

جددت الصين التأكيد على اعتمادها الشفافية والانفتاح في طريقة تعاطيها مع جائحة كوفيد 19 مجددة رفضها الاتهامات والمزاعم الأميركية لها بهذا الصدد.

وفي تصريح له اليوم ردا على تغريدة للرئيس الأميركي أمس اعتبر فيها “أن عدم كفاءة الصين تسبب بعملية قتل جماعية” قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان “في مكافحتها للوباء كانت الحكومة الصينية دائما منفتحة وشفافة ومسؤولة”.

وأضاف ليجيان: “نحن نتكلم عن وقائع ونقدم وقائع ونتحلى بالحكمة.. ونقوم بكل ما في وسعنا لحماية صحة الأفراد وتشجيع التعاون الدولي”.

وكانت وزارة الخارجية الصينية انتقدت أمس الأول محاولات ترامب تشويه صورة الصين والتهرب من مسؤوليات بلاده تجاه منظمة الصحة العالمية بعدما هدد بالانسحاب منها وقالت على لسان المتحدث “إن ترامب يحاول استخدام أساليب مخادعة لتضليل العامة وتحقيق أهداف تشويه جهود الصين في مكافحة الفيروس والتهرب من المسؤولية عن استجابة الولايات المتحدة التي لم تكن كافية للوباء”.